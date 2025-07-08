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В Україні вперше запровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12–13 років

22:20, 8 липня 2025
З наступного року Україна вперше вводить безоплатну вакцинацію проти вірусу папіломи людини.
В Україні вперше запровадять безкоштовну вакцинацію проти ВПЛ для дівчат 12–13 років
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З 2026 року в Україні розпочнеться безоплатна вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) за національним Календарем профілактичних щеплень для дівчат віком 12–13 років. Медичні закупівлі України вже уклали договір на постачання 9-валентної вакцини, що захищає від 9 найбільш поширених типів ВПЛ, з яких 7 є високоонкогенними. Про це повідомили у МОЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), типи вірусу 16 і 18 спричиняють близько 70% випадків раку шийки матки у світі. Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, адже саме тоді вона є найефективнішою.

Безкоштовне щеплення проти ВПЛ вже реалізується у 75 країнах світу, а загалом вакцинація проти цього вірусу включена у національні імунізаційні програми 149 держав.

Чому це важливо для України:

  • Україна гармонізує Календар профілактичних щеплень відповідно до міжнародних підходів;
  • Профілактична вакцинація покликана зменшити захворюваність на рак шийки матки та інші хвороби, пов'язані з ВПЛ;
  • Вакцинація рекомендована до початку статевого життя, бо саме в такій ситуації вакцина має найвищу ефективність, якщо її застосовувати до інфікування.

Перші постачання вакцини очікуються наприкінці 2025 року.

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МОЗ вакцина

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