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Умисне вбивство та збут вогнепальної зброї й боєприпасів – житель Чернігівщини постане перед судом

22:58, 11 липня 2025
Чоловіка обвинувачують у жорстокому побитті до смерті в центрі Рівного та незаконному обігу зброї й гранат.
Умисне вбивство та збут вогнепальної зброї й боєприпасів – житель Чернігівщини постане перед судом
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На Рівненщині до суду скерували обвинувальний акт щодо жителя Чернігівської області у вчиненні умисного вбивства, а також незаконного придбання та збуту вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що, перебуваючи в районі Залізничного вокзалу в місті Рівне, на ґрунті особистих неприязних відносин, зловмисник завдав потерпілому численні удари ногами в область голови, обличчя та шиї, спричинивши тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці.

Окрім того, слідством отримано докази фактів придбання та збуту чоловіком вогнепальної зброї та гранат без передбаченого законом дозволу.

На даний час обвинувачений перебуває під вартою.

Згідно з найсуворішою санкцією з-поміж статей, за якими обвинувачується особа, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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вбивство зброя Чернігів граната боєприпаси

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