Практика судов
  1. В Украине

Умышленное убийство и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов – житель Черниговщины предстанет перед судом

22:58, 11 июля 2025
Мужчину обвиняют в жестоком избиении до смерти в центре Ровно и незаконном обороте оружия и гранат.
Умышленное убийство и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов – житель Черниговщины предстанет перед судом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровенской области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Черниговской области по факту совершения умышленного убийства, а также незаконного приобретения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что, находясь в районе Железнодорожного вокзала в городе Ровно, на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанёс потерпевшему многочисленные удары ногами в область головы, лица и шеи, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.

Кроме того, следствием получены доказательства фактов приобретения и сбыта мужчиной огнестрельного оружия и гранат без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.

Согласно наиболее строгой санкции среди статей, по которым обвиняется лицо, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

убийство оружие Чернигов граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане РФ и Беларуси не могут уволиться из армии, потому что с ними подписали контракты на службу как с гражданами Украины – Военный омбудсмен инициировала проверку

Военный омбудсмен Ольга Решетилова инициировала проверку правомерности и обстоятельств зачисления в личный состав одной из воинских частей ТрО граждан России и Беларуси.

Государство сможет повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения зарплат чиновников или штрафов – Руслан Стефанчук записал обращение

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук записал видеообращение по поводу пакета законопроектов о расчете должностных окладов судей, чиновников и прокуроров в операционных величинах вместо прожиточного минимума.

Штрафы для участников судебных процессов будут считать в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах – законопроект

Штрафные ставки и административный сбор – в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Должностные оклады чиновников, судей, прокуроров и детективов НАБУ отвяжут от прожиточного минимума

120 народных депутатов внесли пакет законопроектов, которым отвязывают должностные оклады в судах, прокуратуре, на госслужбе от прожиточного минимума.

Зарплату судей и госслужащих будут считать в операционных величинах – Руслан Стефанчук зарегистрировал пакет законопроектов

Вместо прожиточного минимума – операционные величины: в Украине полностью переформатируют порядок расчета окладов судей и госслужащих – 120 депутатов во главе с Русланом Стефанчуком зарегистрировали пакет законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва