Умышленное убийство и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов – житель Черниговщины предстанет перед судом

В Ровенской области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Черниговской области по факту совершения умышленного убийства, а также незаконного приобретения и сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.
Досудебным расследованием установлено, что, находясь в районе Железнодорожного вокзала в городе Ровно, на почве личных неприязненных отношений злоумышленник нанёс потерпевшему многочисленные удары ногами в область головы, лица и шеи, причинив телесные повреждения, от которых тот скончался на месте.
Кроме того, следствием получены доказательства фактов приобретения и сбыта мужчиной огнестрельного оружия и гранат без предусмотренного законом разрешения.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
Согласно наиболее строгой санкции среди статей, по которым обвиняется лицо, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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