Может ФЛП уплатить налоги собственными средствами физлица или с личной карты физлица

Стало известно, может ли самозанятое лицо уплатить денежное обязательство собственными средствами физлица или с банковской карты физлица.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Главное управление ГНС в Днепропетровской области разъяснило, может ли самозанятое лицо уплатить денежное обязательство собственными средствами физического лица или с банковской карты физического лица.

Согласно п. 15.1 ст. 15 Налогового кодекса Украины, плательщиками налогов признаются физические лица (резиденты и нерезиденты Украины), юридические лица (резиденты и нерезиденты Украины) и их обособленные подразделения, которые имеют, получают (передают) объекты налогообложения или осуществляют деятельность (операции), являющиеся объектом налогообложения в соответствии с НКУ или налоговыми законами, и на которых возложена обязанность по уплате налогов и сборов согласно НКУ.

Налоговая обязанность признается как обязанность налогоплательщика исчислить, задекларировать и/или уплатить сумму налога и сбора в порядке и сроки, определённые НКУ, законами по вопросам таможенного дела (п. 36.1 ст. 36 НКУ).

Пунктом 35.2 ст. 35 НКУ, в частности, определено, что уплата налогов и сборов осуществляется в наличной или безналичной форме (в том числе с использованием электронных денег), кроме случаев, предусмотренных НКУ или законами по вопросам таможенного дела.

Источниками самостоятельной уплаты денежных обязательств или погашения налогового долга налогоплательщика являются любые собственные средства, в том числе полученные от продажи товаров (работ, услуг), имущества, выпуска ценных бумаг, в частности, корпоративных прав, полученные как займ (кредит), и из других источников, с учётом особенностей, определённых ст. 87 НКУ, а также суммы избыточно уплаченных платежей в соответствующие бюджеты (абзац первый п. 87.1 ст. 87 НКУ).

Источником самостоятельной уплаты денежных обязательств по налогу на добавленную стоимость являются суммы средств, источники которых указаны в абзаце первом п. 87.1 ст. 87 НКУ и которые учитываются в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. В случае уплаты налоговых обязательств, возникших до 01 июля 2015 года, и/или погашения налогового долга по налоговым обязательствам, возникшим до 01 июля 2015 года, перечисление средств в бюджет осуществляется непосредственно с счетов налогоплательщика, открытых в банках, небанковских поставщиках платёжных услуг (абзац второй п. 87.1 ст. 87 НКУ).

Инструкция о порядке открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платёжных услуг по обслуживанию счетов, утверждённая постановлением Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 года № 162 с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция № 162), регулирует порядок открытия и закрытия счетов пользователям поставщиками платёжных услуг по обслуживанию счетов и особенности осуществления платёжных операций по отдельным счетам пользователей, которые открываются в соответствии с законами Украины (п. 2 разд. І Инструкции № 162).

Согласно абзацу первому п. 8 разд. І Инструкции № 162 пользователь имеет право по собственному выбору открывать соответствующие счета в любых поставщиках платёжных услуг, имеющих право открывать счета пользователям в соответствии с Законом Украины от 30 июня 2021 года № 1591-ІХ «О платёжных услугах» с изменениями и дополнениями и Инструкцией № 162.

Абзацем первым п. 10 разд. І Инструкции № 162 установлено, что физическое лицо открывает отдельные счета для осуществления предпринимательской, независимой профессиональной деятельности и для собственных нужд.

В то же время п. 4 разд. ІІ Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утверждённого постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года № 148 с изменениями и дополнениями, установлено, что субъекты хозяйствования, которые открыли счета в банках и хранят на этих счетах свои средства, осуществляют расчёты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме с соблюдением ограничений и в порядке, установленном законодательством Украины.

Следовательно, источниками уплаты денежных обязательств или налогового долга налогоплательщиков — физических лиц – предпринимателей или физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, являются любые собственные средства.

Уплату денежного обязательства или погашение налогового долга физическое лицо – предприниматель или физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, может осуществлять как собственными средствами, так и с банковской карты физического лица.