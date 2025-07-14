Чи зараховується стаж якщо пенсійний внесок сплачено в останній день місяця — роз’яснення Пенсійного фонду

Якщо внесок сплачено в останній день місяця і на рахунок ПФУ кошти надійшли в цей самий день, враховується місяць проведення платежу

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Пенсійний фонд України розповідає, чи зараховується стаж якщо пенсійний внесок сплачено в останній день місяця.

Зазначається, що суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ (ст. 12 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо внесок сплачено в останній день місяця і на рахунок Пенсійного фонду кошти надійшли в цей самий день, враховується місяць проведення платежу.

Якщо ж кошти на рахунок надійшли на наступний день (у перший день наступного місяця), то до стажу буде зараховано місяць, наступний за місяцем, в якому сплачено пенсійний внесок.

Інформація про сплату страхових внесків вноситься до інформаційної бази системи персоніфікованого обліку автоматично щодо факту зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистому кабінеті застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

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