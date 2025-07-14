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Пісторіус розповів, чому Україна не отримає Patriot від Німеччини

09:44, 14 липня 2025
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіуси, заявив, що після відправки трьох систем Patriot Україні та двох Польщі в розпорядженні країни залишилося лише 6 таких комплексів.
Пісторіус розповів, чому Україна не отримає Patriot від Німеччини
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Німеччина змушена припинити постачання Україні систем ППО Patriot, оскільки в Берліні залишилося їх обмаль. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус,  повідомляє Financial Times.

Зазначається, що загалом у Німеччині налічувалося 12 Patriot. Три з них Берлін уже передав Києву. Ще дві системи були передані Польщі в оренду, і щонайменше одна знаходиться на обслуговуванні або навчаннях. 

"У нас у Німеччині залишилося всього шість. Це дійсно занадто мало, особливо з огляду на цілі НАТО з розвитку потенціалу, які нам необхідно виконати. Ми безумовно не можемо надати більше", - сказав Пісторіус.

Водночас міністр наголосив, що Німеччина не надаватиме Україні ракети Taurus великої дальності — попри неодноразові запити. 

Нагадаємо, що Дональд Трамп підтвердив наміри передати Україні Patriot, які профінансують країни Європи.

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