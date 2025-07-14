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Писториус рассказал, почему Украина не получит Patriot от Германии

09:44, 14 июля 2025
Министр обороны Германии Борис Писториусы заявил, что после отправки трех систем Patriot Украине и двух Польше в распоряжении страны осталось только 6 таких комплексов.
Писториус рассказал, почему Украина не получит Patriot от Германии
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Германия вынуждена прекратить поставку Украине систем ПВО Patriot, поскольку в Берлине осталось их мало. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, сообщает Financial Times.

Отмечается, что в Германии насчитывалось 12 Patriot. Три из них Берлин уже передал Киеву. Еще две системы были переданы Польше в аренду, и по меньшей мере одна находится на обслуживании или обучении.

"У нас в Германии осталось всего шесть. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО по развитию потенциала, которые нам необходимо выполнить. Мы, безусловно, не можем предоставить больше", - сказал Писториус.

В то же время министр подчеркнул, что Германия не будет предоставлять Украине ракеты Taurus большой дальности, несмотря на неоднократные запросы.

Напомним, что Дональд Трамп подтвердил намерения передать Украине Patriot, которые профинансируют страны Европы.

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Германия Украина

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