Засчитывается ли стаж, если пенсионный взнос уплачен в последний день месяца — разъяснение Пенсионного фонда

Если взнос уплачен в последний день месяца и на счет ПФУ средства поступили в этот же день, учитывается месяц проведения платежа.

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Пенсионный фонд Украины рассказывает, засчитывается ли стаж, если пенсионный взнос уплачен в последний день месяца.

Отмечается, что суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет ПФУ (ст. 12 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Если взнос уплачен в последний день месяца и на счет Пенсионного фонда, средства поступили в этот же день, учитывается месяц проведения платежа.

Если же средства на счет поступили на следующий день (в первый день следующего месяца), то в стаж будет отнесен месяц, следующий за месяцем, в котором уплачен пенсионный взнос.

Информация об уплате страховых взносов вносится в информационную базу системы персонифицированного учета автоматически по факту зачисления средств, о чем формируется сообщение в личном кабинете застрахованного лица на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

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