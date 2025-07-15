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Пенсійний фонд адмініструє соцвиплати: у МОЗ пояснили, як тепер працює система для людей з інвалідністю

09:57, 15 липня 2025
У МОЗ роз’яснили, що змінюється для людей з інвалідністю з липня.
Пенсійний фонд адмініструє соцвиплати: у МОЗ пояснили, як тепер працює система для людей з інвалідністю
Джерело фото: Ми – Україна
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З 1 липня 2025 року в Україні запроваджено нову систему адміністрування соціальних допомог: відповідальність за призначення, облік та нарахування виплат перейшла від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Що це означає для отримувачів допомоги

Для людей, які мають статус інвалідності або отримують інші види соціальної допомоги, нічого не змінюється. Виплати продовжуватимуться без додаткових звернень або дій з боку отримувачів. Зміна органу є виключно технічною.

Які виплати адмініструє ПФУ

Пенсійний фонд набув повноважень на призначення та виплату таких видів допомоги:

  • соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • допомога на догляд;
  • допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на поховання відповідних категорій осіб.

Оцінювання функціонування і призначення виплат

Рішення щодо встановлення чи перегляду інвалідності формуються в електронній системі оцінювання повсякденного функціонування, яку адмініструє МОЗ. Ці дані автоматично передаються до Мінсоцполітики, а далі – до Пенсійного фонду для призначення відповідних виплат.

Як подати заявку
Звернутися за допомогою можна:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • у сервісних центрах ПФУ (їх понад 500);
  • у ЦНАПах або органах місцевого самоврядування.

Заявка надходить у систему й опрацьовується без затримок. Після її розгляду кошти надходять на банківську картку отримувача.

Роль МОЗ

МОЗ відповідає за визначення потреб в оцінюванні функціонування, проведення медичних втручань, формування висновків та направлення людини до експертної команди. Надалі процес переходить у соціальну сферу, де відбувається нарахування допомоги.

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гроші МОЗ охорона здоров'я Пенсійний фонд інвалідність

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