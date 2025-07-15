Пенсійний фонд адмініструє соцвиплати: у МОЗ пояснили, як тепер працює система для людей з інвалідністю

З 1 липня 2025 року в Україні запроваджено нову систему адміністрування соціальних допомог: відповідальність за призначення, облік та нарахування виплат перейшла від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Що це означає для отримувачів допомоги
Для людей, які мають статус інвалідності або отримують інші види соціальної допомоги, нічого не змінюється. Виплати продовжуватимуться без додаткових звернень або дій з боку отримувачів. Зміна органу є виключно технічною.
Які виплати адмініструє ПФУ
Пенсійний фонд набув повноважень на призначення та виплату таких видів допомоги:
Оцінювання функціонування і призначення виплат
Рішення щодо встановлення чи перегляду інвалідності формуються в електронній системі оцінювання повсякденного функціонування, яку адмініструє МОЗ. Ці дані автоматично передаються до Мінсоцполітики, а далі – до Пенсійного фонду для призначення відповідних виплат.
Як подати заявку
Звернутися за допомогою можна:
Заявка надходить у систему й опрацьовується без затримок. Після її розгляду кошти надходять на банківську картку отримувача.
Роль МОЗ
МОЗ відповідає за визначення потреб в оцінюванні функціонування, проведення медичних втручань, формування висновків та направлення людини до експертної команди. Надалі процес переходить у соціальну сферу, де відбувається нарахування допомоги.
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