Пенсионный фонд администрирует соцвыплаты: в Минздраве объяснили, как теперь работает система для людей с инвалидностью

В Минздраве разъяснили, что меняется для людей с инвалидностью с июля.

Источник фото: Мы – Украина

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С 1 июля 2025 года в Украине введена новая система администрирования социальных пособий: ответственность за назначение, учет и начисление выплат перешла от органов социальной защиты к Пенсионному фонду Украины. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Что это значит для получателей помощи

Для людей, имеющих статус инвалидности или получающих другие виды социальной помощи, ничего не меняется. Выплаты продолжатся без дополнительных обращений или действий со стороны получателей. Смена органа — исключительно технический процесс.

Какие выплаты администрирует ПФУ

Пенсионный фонд получил полномочия по назначению и выплате следующих видов помощи:

социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

помощь по уходу;

помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощь на погребение соответствующих категорий лиц.

Оценка функционирования и назначение выплат

Решения о назначении или пересмотре инвалидности формируются в электронной системе оценки повседневного функционирования, которую администрирует Минздрав. Эти данные автоматически передаются в Минсоцполитики, а затем — в Пенсионный фонд для назначения соответствующих выплат.

Как подать заявку

Обратиться за помощью можно:

через веб-портал электронных услуг ПФУ;

в сервисных центрах ПФУ (их более 500);

в ЦНАПах или органах местного самоуправления.

Заявка поступает в систему и обрабатывается без задержек. После рассмотрения средства зачисляются на банковскую карту получателя.

Роль Минздрава

Минздрав отвечает за определение необходимости оценки функционирования, проведение медицинских вмешательств, формирование заключений и направление человека в экспертную команду. Далее процесс переходит в социальную сферу, где осуществляется начисление помощи.

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