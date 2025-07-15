Практика судів
  1. Суспільство

15 липня в Україні відзначають День Української Державності

09:12, 15 липня 2025
Свято з 2024-го року перенесли на нову дату — 15 липня.
15 липня в Україні відзначають День Української Державності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

15 липня Україна відзначає День Української Державності, які збігається з Днем Хрещення Русі-України та днем вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого.

«Прийняття князем Київським Володимиром у 988 році християнства стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності.

Державність є уособленням шляху нації до власної держави. Ядром державності є воля до самовизначення, історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава – це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування нації.

Ознаками успішної державності є втілене право нації на незалежність, ефективний державний апарат і дієздатне військо, система юридичних норм, міжнародне визнання держави та її правова ідентифікація в світі.
Держава і державність нероздільні як дерево і коріння. Без історичного коріння держава не може існувати. Історія дає суспільству усвідомлення зв’язку поколінь та конструювання спільного шляху.

Історія українського державотворення сягає своїми джерелами Руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Саме Русь заклала фундамент державницьких традицій українців. Звідси родом герб, грошова одиниця, а, головне, Київ як політичний і культурний центр України.

Традиції Русі у розбудові загальноєвропейського культурно-релігійного простору продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна.

Знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни РФ проти України.
Реальна історія спростовує фейки російської пропаганди, буцімто українці та росіяни – єдиний народ, а Україна – штучна нежиттєздатна держава. Тому нинішня війна – це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле, національну незалежність та ідентичність», - вказують в в Українському інституті нацпам’яті.

У 2022 та 2023 роках День Державності припадав на 28 липня. Від 2024 року дату святкування змінили — тепер його відзначають 15 липня. Зміни пов’язані з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви з Юліанського на Новоюліанський календар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

яке сьогодні свято свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про контракти на військову службу для громадян 60 років і старше

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект про можливість укладення контрактів для осіб, старше 60 років.

Санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків – Рада розгляне законопроект

Фінальна редакція законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій передбачає, що санкції не будуть поширюватися на перерахування коштів на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ чи на рахунки Кабміну, міністерств, відкриті для залучення добровільних внесків.

За яких умов оборонне підприємство зможе потрапити до переліку Defence City і отримати податкові пільги – законопроект

Юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті на весь період перебування у Переліку – що це означає.

На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду