Практика судів
  1. В Україні

Українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з США: найпопулярніші — Tesla

09:05, 15 липня 2025
Українці масово купують авто з США: за пів року — понад 22 тисячі, лідирують Tesla Model Y та Model 3.
Українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з США: найпопулярніші — Tesla
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші шість місяців 2025 року українці зареєстрували 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільшу частку серед таких авто становлять бензинові — 42%. На другому місці — електромобілі (41%). Крім того:

  • гібриди склали 8% від загальної кількості,
  • дизельні авто — 5%,
  • авто з газобалонним обладнанням — 4%.

Середній вік «американців» з пробігом, які поповнили український автопарк у 2025 році, становить 5,8 року.

ТОП-5 найпопулярніших моделей із США:

  1. TESLA Model Y — 2872 авто
  2. TESLA Model 3 — 2605 авто
  3. FORD Escape — 1546 авто
  4. JEEP Cherokee — 1202 авто
  5. NISSAN Rogue — 1151 авто

Таким чином, лідерами залишаються електромобілі Tesla.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США авто автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне законопроект про контракти на військову службу для громадян 60 років і старше

Комітет з нацбезпеки рекомендував прийняти в цілому законопроект про можливість укладення контрактів для осіб, старше 60 років.

Санкції не поширюватимуться на перерахування коштів на рахунки Кабміну, відкриті для залучення добровільних внесків – Рада розгляне законопроект

Фінальна редакція законопроекту про кримінальне покарання за обхід санкцій передбачає, що санкції не будуть поширюватися на перерахування коштів на спеціальний рахунок Нацбанку для збору коштів на підтримку ЗСУ чи на рахунки Кабміну, міністерств, відкриті для залучення добровільних внесків.

За яких умов оборонне підприємство зможе потрапити до переліку Defence City і отримати податкові пільги – законопроект

Юридична особа, включена Міноборони до Переліку підприємств ОПК, набуває статус резидента Дефенс Сіті на весь період перебування у Переліку – що це означає.

На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу – Володимир Зеленський

Новим прем’єр-міністром стане Юлія Свириденко, повідомив Президент Зеленський.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду