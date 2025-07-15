Українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з США: найпопулярніші — Tesla

Українці масово купують авто з США: за пів року — понад 22 тисячі, лідирують Tesla Model Y та Model 3.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За перші шість місяців 2025 року українці зареєстрували 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільшу частку серед таких авто становлять бензинові — 42%. На другому місці — електромобілі (41%). Крім того:

гібриди склали 8% від загальної кількості,

дизельні авто — 5%,

авто з газобалонним обладнанням — 4%.

Середній вік «американців» з пробігом, які поповнили український автопарк у 2025 році, становить 5,8 року.

ТОП-5 найпопулярніших моделей із США:

TESLA Model Y — 2872 авто TESLA Model 3 — 2605 авто FORD Escape — 1546 авто JEEP Cherokee — 1202 авто NISSAN Rogue — 1151 авто

Таким чином, лідерами залишаються електромобілі Tesla.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.