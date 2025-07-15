Українці придбали понад 22 тисячі вживаних авто з США: найпопулярніші — Tesla

За перші шість місяців 2025 року українці зареєстрували 22 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Найбільшу частку серед таких авто становлять бензинові — 42%. На другому місці — електромобілі (41%). Крім того:
Середній вік «американців» з пробігом, які поповнили український автопарк у 2025 році, становить 5,8 року.
ТОП-5 найпопулярніших моделей із США:
Таким чином, лідерами залишаються електромобілі Tesla.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.