Украинцы приобрели более 22 тысяч подержанных авто из США: самые популярные — Tesla

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы зарегистрировали 22 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Наибольшую долю среди таких авто составляют бензиновые — 42%. На втором месте — электромобили (41%). Кроме того:
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,8 года.
ТОП-5 самых популярных моделей из США:
Таким образом, лидерами остаются электромобили Tesla.
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