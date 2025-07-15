Украинцы приобрели более 22 тысяч подержанных авто из США: самые популярные — Tesla

Украинцы массово покупают авто из США: за полгода — более 22 тысяч, лидируют Tesla Model Y и Model 3.

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За первые шесть месяцев 2025 года украинцы зарегистрировали 22 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Наибольшую долю среди таких авто составляют бензиновые — 42%. На втором месте — электромобили (41%). Кроме того:

гибриды составили 8% от общего количества,

дизельные авто — 5%,

авто с газобаллонным оборудованием — 4%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнивших украинский автопарк в 2025 году, составляет 5,8 года.

ТОП-5 самых популярных моделей из США:

TESLA Model Y — 2872 авто TESLA Model 3 — 2605 авто FORD Escape — 1546 авто JEEP Cherokee — 1202 авто NISSAN Rogue — 1151 авто

Таким образом, лидерами остаются электромобили Tesla.

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