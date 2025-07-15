Писториус рассказал о сроках поставки Patriot для Украины от Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что решение по новым системам ПВО Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель.

Источник фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS

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Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Вашингтон намерен обсудить с главой Пентагона Питом Хегсетом возможность финансирования американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Эти переговоры проходят после заявления президента США Дональда Трампа, сделанного накануне, о том, что Соединенные Штаты передадут Украине дополнительные системы Patriot, а их оплату возьмет на себя Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно обращался к партнерам с просьбой предоставить больше систем ПВО, в частности Patriot, чтобы защитить страну от ежедневных российских ракетных и дроновых атак.

Как указывает Reuters, Германия планирует усилить поддержку Украины, передав еще две системы противовоздушной обороны Patriot. Как отметил министр обороны ФРГ Борис Писториус, ожидается, что уже в ближайшие дни может быть принято официальное решение о поставке двух дополнительных ЗРК Patriot для усиления защиты украинского неба.

Для обсуждения этого вопроса Писториус 14 июля прибыл в Вашингтон, где вечером по местному времени должна была состояться встреча с министром обороны США Питом Хегсетом.

По словам Писториуса, решение о передаче систем Patriot будет принято в течение нескольких дней или недель. В то же время фактическая доставка первой из них займет несколько месяцев.

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