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Пісторіус розповів про строки постачання Patriot для України від Німеччини

08:48, 15 липня 2025
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо нових систем ППО Patriot для України ухвалять за кілька днів або тижнів.
Пісторіус розповів про строки постачання Patriot для України від Німеччини
Джерело фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Вашингтона має намір обговорити з очільником Пентагону Пітом Гегсетом можливість фінансування американських систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомляє Reuters.

Ці переговори відбуваються після заяви президента США Дональда Трампа, зробленої напередодні, про те, що Сполучені Штати передадуть Україні додаткові системи Patriot, а їхню оплату візьме на себе Європейський Союз.

Президент України Володимир Зеленський раніше неодноразово звертався до партнерів із проханням надати більше систем ППО, зокрема Patriot, щоб захистити країну від щоденних російських ракетних та дронових атак.

Як вказує Reuters, Німеччина планує посилити підтримку України, передавши ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Як зазначив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, очікується, що вже найближчими днями може бути ухвалено офіційне рішення про постачання двох додаткових ЗРК Patriot для посилення захисту українського неба.

Для обговорення цього питання Пісторіус 14 липня прибув до Вашингтона, де ввечері за місцевим часом мав зустрітися з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

За словами Пісторіуса, рішення щодо передачі систем Patriot буде ухвалене впродовж кількох днів або тижнів. Водночас фактична доставка першої з них триватиме кілька місяців.

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США Німеччина зброя Україна війна Володимир Зеленський

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