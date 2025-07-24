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На Київщині тривогу оголошуватимуть по районах, де є реальна загроза

09:45, 24 липня 2025
Тривога в Київській області вмикатиметься лише там, де є загроза.
На Київщині тривогу оголошуватимуть по районах, де є реальна загроза
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У Київській області відтепер повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Нову систему вже протестували у ніч на 24 липня. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.

Раніше тривогу оголошували по всій області. 

Тепер, наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сирена звучатиме лише в частині області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині. 

"Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу та решти сфер", — розповів Калашник. 

Він додав, що триває модернізація всієї регіональної системи оповіщення. 

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Київська область повітряна тривога

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