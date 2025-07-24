В Киевской области тревогу будут объявлять по районам, где есть реальная угроза

Тревога в Киевской области будет включаться только там, где есть угроза.

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В Киевской области теперь воздушная тревога будет объявляться только в тех районах, где есть реальная угроза. Новую систему уже протестировали в ночь на 24 июля. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник.

Раньше тревогу объявляли по всей области.

Теперь, например, в случае фиксации вражеских целей сирена будет звучать только в той части, которая находится под непосредственной угрозой, а не по всей Киевщине.

"Это не просто техническое обновление, а внедрение принципа адресного оповещения, отвечающего требованиям времени для поддержки работы бизнеса, учебного процесса и других сфер", - рассказал Калашник.

Он добавил, что продолжается модернизация всей региональной системы оповещения.

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