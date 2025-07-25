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На дорогах України помітили нові знаки – що вони означають

11:05, 25 липня 2025
Знаки вже з’явились у зонах ризику ДТП, але штраф за їх недотримання не передбачено.
На дорогах України помітили нові знаки – що вони означають
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Українські водії все частіше помічають на дорогах нові круглі знаки із зеленою каймою та чорними цифрами на білому тлі. Як повідомляє видання mAuto, ці знаки не є обов’язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху — вони вказують рекомендовану швидкість.

Такі таблички зазвичай встановлюють у місцях підвищеного ризику ДТП: поблизу навчальних закладів, у житлових кварталах або на складних ділянках доріг. Водіїв закликають знизити швидкість і бути уважнішими, проте перевищення позначеної межі не тягне за собою штраф.

Як вказують у медіа, такі знаки давно використовуються у низці європейських країн, зокрема в Німеччині та Норвегії, де вони також мають рекомендаційний характер і слугують передусім для акцентування уваги на потенційних небезпеках.

Зауважимо, що у Києві патрульні винесли понад 14 тисяч постанов за порушення ПДР з початку липня.

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ПДР посвідчення водія штраф автомобіль

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