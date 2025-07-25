На дорогах Украины заметили новые знаки – что они означают

Знаки уже появились в зонах риска ДТП, но штраф за их несоблюдение не предусмотрен.

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Украинские водители все чаще замечают на дорогах новые круглые знаки с зеленой окантовкой и черными цифрами на белом фоне. Как сообщает издание mAuto, эти знаки не являются обязательными для выполнения, но содержат важную информацию для безопасного движения — они указывают рекомендованную скорость.

Такие таблички обычно устанавливают в местах повышенного риска ДТП: возле учебных заведений, в жилых районах или на сложных участках дорог. Водителей призывают снизить скорость и быть внимательнее, однако превышение указанного предела не влечет за собой штраф.

Как отмечают в медиа, подобные знаки давно используются в ряде европейских стран, в частности в Германии и Норвегии, где они также носят рекомендательный характер и служат прежде всего для привлечения внимания к потенциальным опасностям.

Отметим, что в Киеве патрульные вынесли более 14 тысяч постановлений за нарушение ПДД с начала июля.

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