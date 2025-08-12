Практика судів
  1. В Україні

На Харківщині депутатка купила автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тисяч гривень

15:37, 12 серпня 2025
На Харківщині депутатку селищної ради підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 1,8 млн грн.
На Харківщині депутатка купила автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Берестинська окружна прокуратура Харківської області, за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомила про підозру депутатці однієї з селищних рад регіону у внесенні недостовірних даних до декларації.

За результатами перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця не вказала інформацію про:

  • житловий будинок чоловіка площею 117,9 кв. м у Харківській області вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у її користуванні;
  • земельну ділянку вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала;
  • власний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн;
  • 323 тис. грн доходу від продажу нежитлової будівлі;
  • 550 тис. грн готівки, що належали їй та чоловіку на праві спільної власності.

Загальна сума цих відомостей перевищує 1,8 млн грн.

Дії депутатки кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАЗК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду