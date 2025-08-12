На Харківщині депутатка купила автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тисяч гривень

Берестинська окружна прокуратура Харківської області, за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомила про підозру депутатці однієї з селищних рад регіону у внесенні недостовірних даних до декларації.
За результатами перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця не вказала інформацію про:
Загальна сума цих відомостей перевищує 1,8 млн грн.
Дії депутатки кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.
