На Харківщині депутатка купила автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тисяч гривень

На Харківщині депутатку селищної ради підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 1,8 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Берестинська окружна прокуратура Харківської області, за матеріалами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, повідомила про підозру депутатці однієї з селищних рад регіону у внесенні недостовірних даних до декларації.

За результатами перевірки декларації за 2021 рік НАЗК встановило, що посадовиця не вказала інформацію про:

житловий будинок чоловіка площею 117,9 кв. м у Харківській області вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у її користуванні;

земельну ділянку вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала;

власний автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150, придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн;

323 тис. грн доходу від продажу нежитлової будівлі;

550 тис. грн готівки, що належали їй та чоловіку на праві спільної власності.

Загальна сума цих відомостей перевищує 1,8 млн грн.

Дії депутатки кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.