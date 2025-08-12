На Харьковщине депутатка купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тысяч гривен

Берестинская окружная прокуратура Харьковской области, по материалам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщила о подозрении депутатке одного из поселковых советов региона во внесении недостоверных данных в декларацию.
По результатам проверки декларации за 2021 год НАПК установило, что должностное лицо не указало информацию о:
Общая сумма этих сведений превышает 1,8 млн грн.
Действия депутатки квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений.
