На Харьковщине депутатка купила автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 150 за 100 тысяч гривен

15:37, 12 августа 2025
В Харьковской области депутатку поселкового совета подозревают в недостоверном декларировании на сумму более 1,8 млн грн.
Берестинская окружная прокуратура Харьковской области, по материалам полной проверки декларации, проведенной Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции, сообщила о подозрении депутатке одного из поселковых советов региона во внесении недостоверных данных в декларацию.

По результатам проверки декларации за 2021 год НАПК установило, что должностное лицо не указало информацию о:

  •  жилом доме мужа площадью 117,9 кв. м в Харьковской области стоимостью более 671 тыс. грн, который находился в ее пользовании;
  • земельном участке стоимостью более 226 тыс. грн, который она арендовала;
  • собственном автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 150, приобретенном за 100 тыс. грн при рыночной стоимости более 1 млн грн;
  • 323 тыс. грн дохода от продажи нежилого здания;
  • 550 тыс. грн наличных, принадлежавших ей и мужу на праве совместной собственности.

Общая сумма этих сведений превышает 1,8 млн грн.

Действия депутатки квалифицированы по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины — умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений.

