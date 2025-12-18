Володимир Зеленський пояснив, що стримає можливості РФ воювати

За словами Президента, економічний тиск і дипломатія можуть знизити темпи бойових дій Кремля.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії та скоординовані дії союзників здатні позбавити Кремль можливості вести бойові дії у колишньому темпі.

«Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними, відкритими, якщо Путін зараз буде гальмувати дипломатично цю хвилю, то США будуть тиснути на них більше», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що сигнали, які надсилає Кремль, не є новими і свідчать про небажання Путіна завершувати війну. Водночас можливість продовження конфлікту залежить від партнерів України та їхнього санкційного та дипломатичного тиску.

«Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі. Ми підтримуємо ініціативи американців», — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна не погоджується з усіма пунктами можливих майбутніх домовленостей, зокрема щодо територіального питання та використання заморожених активів Росії.

Додамо, Володимир Зеленський також повідомив, що українська делегація вирушила до США для переговорів у п’ятницю та суботу. Крім того, за його словами, у разі погодження мирного плану кошти з заморожених активів Росії будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, військове виробництво та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США у разі продовження війни.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.