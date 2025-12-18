  1. В Україні

Володимир Зеленський пояснив, що стримає можливості РФ воювати

11:02, 18 грудня 2025
За словами Президента, економічний тиск і дипломатія можуть знизити темпи бойових дій Кремля.
Володимир Зеленський пояснив, що стримає можливості РФ воювати
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії та скоординовані дії союзників здатні позбавити Кремль можливості вести бойові дії у колишньому темпі.

«Я не думаю, що економіка Путіна спроможна продовжувати цю війну в тих обсягах, які були до цього. Якщо дійсно санкції будуть діяти, і Сполучені Штати, якщо будуть чесними, відкритими, якщо Путін зараз буде гальмувати дипломатично цю хвилю, то США будуть тиснути на них більше», — зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Він додав, що сигнали, які надсилає Кремль, не є новими і свідчать про небажання Путіна завершувати війну. Водночас можливість продовження конфлікту залежить від партнерів України та їхнього санкційного та дипломатичного тиску.

«Зараз американські колеги стверджують, що Путін готовий до закінчення війни. І публічно, і в непублічному форматі. Ми підтримуємо ініціативи американців», — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Україна не погоджується з усіма пунктами можливих майбутніх домовленостей, зокрема щодо територіального питання та використання заморожених активів Росії.

Додамо, Володимир Зеленський також повідомив, що українська делегація вирушила до США для переговорів у п’ятницю та суботу. Крім того, за його словами, у разі погодження мирного плану кошти з заморожених активів Росії будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, військове виробництво та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США у разі продовження війни.

