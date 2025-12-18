У разі погодження мирного плану кошти з заморожених активів РФ підуть на відбудову та ЗСУ – Зеленський

За словами Президента, фінансування з заморожених російських активів підтримає армію та відбудову країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кошти з заморожених активів Росії будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил, військове виробництво та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США у разі продовження війни.

«Сьогодні ми говоримо про революційні гроші не тільки в сенсі відбудови. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші, потрібне таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво, безумовно, і європейське, безумовно, і ракети для ППО США. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно», — зазначив Зеленський.

Водночас Президент додав, що у випадку завершення війни ці кошти будуть спрямовані виключно на відбудову країни, а Україна докладе всіх дипломатичних зусиль для погодження відповідного плану.

