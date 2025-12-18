В случае согласования мирного плана средства из замороженных активов РФ пойдут на восстановление и ВСУ – Зеленский

По словам Президента, финансирование из замороженных российских активов поддержит армию и восстановление страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что средства из замороженных активов России будут направлены на поддержку Вооруженных Сил, военное производство и закупку ракет противовоздушной обороны в США в случае продолжения войны.

«Сегодня мы говорим о революционных деньгах не только в смысле восстановления. Если это война, то нам нужны эти деньги, нужно такое решение, чтобы поддержать нашу армию и наше оборонное производство, безусловно, и европейское, безусловно, и ракеты для ПВО США. Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно», — отметил Зеленский.

В то же время Президент добавил, что в случае завершения войны эти средства будут направлены исключительно на восстановление страны, а Украина приложит все дипломатические усилия для согласования соответствующего плана.

