Владимир Зеленский объяснил, что сдержит возможности РФ воевать

По словам Президента, экономическое давление и дипломатия могут снизить темпы боевых действий Кремля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России и скоординированные действия союзников способны лишить Кремль возможности вести боевые действия в прежнем темпе.

«Я не думаю, что экономика Путина способна продолжать эту войну в тех объемах, которые были до этого. Если действительно санкции будут действовать, и Соединенные Штаты, если будут честными, открытыми, если Путин сейчас будет тормозить дипломатически эту волну, то США будут давить на них больше», — отметил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что сигналы, которые посылает Кремль, не являются новыми и свидетельствуют о нежелании Путина завершать войну. В то же время возможность продолжения конфликта зависит от партнеров Украины и их санкционного и дипломатического давления.

«Сейчас американские коллеги утверждают, что Путин готов к окончанию войны. И публично, и в непубличном формате. Мы поддерживаем инициативы американцев», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина не согласна со всеми пунктами возможных будущих договоренностей, в частности по территориальному вопросу и использованию замороженных активов России.

Добавим, Владимир Зеленский также сообщил, что украинская делегация отправилась в США для переговоров в пятницу и субботу. Кроме того, по его словам, в случае согласования мирного плана средства из замороженных активов России будут направлены на поддержку ВСУ, военное производство и закупку ракет противовоздушной обороны в США в случае продолжения войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.