Украинская делегация отправилась в США для переговоров в пятницу и субботу – Зеленский

Зеленский сообщил о визите украинской делегации в США для продолжения работы над проектом соглашения о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация уже отправилась в Соединенные Штаты для проведения переговоров и продолжения работы над проектом соглашения о прекращении российско-украинской войны.

По словам Президента, переговоры состоятся в пятницу и субботу.

«Что касается обсуждения этого плана, 20 пунктов, гарантий безопасности, договора о восстановлении - всех документов, всех возможных шагов, сейчас команды будут встречаться. Пятница, суббота – наша команда будет в Соединенных Штатах Америки. Она уже в пути в Соединенные Штаты. Там американцы их ждут. Я не знаю, кто еще может присутствовать. Может быть европейцы», – добавил Президент.

Добавим, по словам Президента, в случае согласования мирного плана средства из замороженных активов России будут направлены на поддержку ВСУ, военное производство и закупку ракет противовоздушной обороны в США в случае продолжения войны.

