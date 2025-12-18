  1. В Україні

Українська делегація вирушила до США для переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

10:46, 18 грудня 2025
Зеленський повідомив про візит української делегації до США для продовження роботи над проєктом угоди про припинення війни.
Українська делегація вирушила до США для переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже вирушила до Сполучених Штатів для проведення переговорів та продовження роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни.

За словами Президента, переговори відбудуться в п’ятницю та суботу.

«Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договору щодо відбудови - всіх документів, всіх можливих кроків зараз команди будуть зустрічатись. П’ятниця, субота - наша команда буде в Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може бути європейці», — додав Президент.

Додамо, за словами Президента, у разі погодження мирного плану кошти з заморожених активів Росії будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, військове виробництво та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США у разі продовження війни.

