Українська делегація вирушила до США для переговорів у п’ятницю та суботу – Зеленський

Зеленський повідомив про візит української делегації до США для продовження роботи над проєктом угоди про припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вже вирушила до Сполучених Штатів для проведення переговорів та продовження роботи над проєктом угоди про припинення російсько-української війни.

За словами Президента, переговори відбудуться в п’ятницю та суботу.

«Щодо обговорення цього плану, 20 пунктів, гарантії безпеки, договору щодо відбудови - всіх документів, всіх можливих кроків зараз команди будуть зустрічатись. П’ятниця, субота - наша команда буде в Сполучених Штатах Америки. Вона вже на шляху у Сполучені Штати. Там американці на них чекають. Я не знаю, хто ще може бути присутній. Може бути європейці», — додав Президент.

Додамо, за словами Президента, у разі погодження мирного плану кошти з заморожених активів Росії будуть спрямовані на підтримку ЗСУ, військове виробництво та закупівлю ракет протиповітряної оборони у США у разі продовження війни.

