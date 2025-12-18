Уряд оновив правила надання хмарних послуг та послуг центрів обробки даних

Зміни стосуються закупівель, типових договорів та захисту інформації в державному секторі.

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови від 11 лютого 2025 року № 154 «Деякі питання надання та використання хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з новими положеннями, перенесено строк ініціювання закупівель хмарних послуг публічними користувачами у надавачів, які не включені до офіційного переліку, до 31 грудня 2026 року. Визначено документ про відповідність, виданий органом з оцінки у сфері електронних комунікацій, що слугує підставою для включення надавача до переліку.

Зміни також стосуються Типового договору про надання хмарних послуг та послуг центру обробки даних для публічних користувачів і операторів критичної інфраструктури. В оновленій редакції регламентовано статус і відповідальність авторизованих осіб, питання права власності, обов’язки надавача щодо гарантії якості та відповідності послуг, а також введено розділ «Конфіденційність» із чітким визначенням зобов’язань сторін. Крім того, уточнено умови щодо заборони передачі прав та обов’язків третім особам.

У Порядку надання хмарних послуг, пов’язаних з обробкою державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, уточнено засоби захисту електронних ресурсів і приведено їх у відповідність до актуальних норм законодавства у сфері захисту інформації. Також викладено у новій редакції вимоги до надавачів хмарних послуг та послуг центрів обробки даних.

