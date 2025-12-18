  1. В Украине

Правительство обновило правила предоставления облачных услуг и услуг центров обработки данных

10:36, 18 декабря 2025
Изменения касаются закупок, типовых договоров и защиты информации в государственном секторе.
Правительство обновило правила предоставления облачных услуг и услуг центров обработки данных
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление от 11 февраля 2025 года № 154 «Некоторые вопросы предоставления и использования облачных услуг и/или услуг центра обработки данных». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Согласно новым положениям, перенесен срок инициирования закупок облачных услуг публичными пользователями у поставщиков, не включенных в официальный перечень, до 31 декабря 2026 года. Определен документ о соответствии, выданный органом по оценке в сфере электронных коммуникаций, который служит основанием для включения поставщика в перечень.

Изменения также касаются Типового договора о предоставлении облачных услуг и услуг центра обработки данных для публичных пользователей и операторов критической инфраструктуры. В обновленной редакции регламентированы статус и ответственность авторизованных лиц, вопросы права собственности, обязанности поставщика по гарантии качества и соответствия услуг, а также введен раздел «Конфиденциальность» с четким определением обязательств сторон. Кроме того, уточнены условия запрета передачи прав и обязанностей третьим лицам.

В Порядке предоставления облачных услуг, связанных с обработкой государственных информационных ресурсов или информации с ограниченным доступом, уточнены средства защиты электронных ресурсов и приведены их в соответствие с актуальными нормами законодательства в сфере защиты информации. Также изложены в новой редакции требования к поставщикам облачных услуг и услуг центров обработки данных.

Кабинет Министров Украины

