На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Руслан Кравченко заявив, що справа на його особистому контролі

За даними Генпрокурора, смерть спричинила бездіяльність соцслужб і лікаря, підозри оголошено матері та посадовцям.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду.

За даними слідства, дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці. З травня 2025 року хлопчик не відвідував школу, його стан погіршувався, але мати не зверталася до лікарів.

З серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово відвідували родину, фіксували умови проживання та погіршення стану дитини, але не вжили заходів: не вилучили хлопчика, не забезпечили лікування чи захисту.

Матір затримана. Їй оголошено підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть, та злісному невиконанні батьківських обов’язків. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за подібне. До суду подано клопотання про тримання під вартою.

Підозри також оголошено:

працівнику соціальної служби — за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть;

сімейному лікарю — за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Кравченко заявив, що справа на його особистому контролі.

«Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність. Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини не «трагічний випадок». Це злочин», — наголосив генпрокурор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.