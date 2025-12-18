  1. В Україні

На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Руслан Кравченко заявив, що справа на його особистому контролі

13:12, 18 грудня 2025
За даними Генпрокурора, смерть спричинила бездіяльність соцслужб і лікаря, підозри оголошено матері та посадовцям.
На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю – Руслан Кравченко заявив, що справа на його особистому контролі
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що на Вінниччині 10-річний хлопчик з інвалідністю помер від голоду.

За даними слідства, дитина не отримувала їжі щонайменше два місяці. З травня 2025 року хлопчик не відвідував школу, його стан погіршувався, але мати не зверталася до лікарів.

З серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово відвідували родину, фіксували умови проживання та погіршення стану дитини, але не вжили заходів: не вилучили хлопчика, не забезпечили лікування чи захисту.

Матір затримана. Їй оголошено підозру в залишенні в небезпеці, що спричинило смерть, та злісному невиконанні батьківських обов’язків. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за подібне. До суду подано клопотання про тримання під вартою.

Підозри також оголошено:

  • працівнику соціальної служби — за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть;
  • сімейному лікарю — за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Кравченко заявив, що справа на його особистому контролі.

«Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе  відповідальність. Дана справа перебуває на моєму особистому контролі. Ця смерть дитини  не «трагічний випадок». Це злочин», — наголосив генпрокурор.

