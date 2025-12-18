  1. В Украине

В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью – Руслан Кравченко заявил, что дело находится под его личным контролем

13:12, 18 декабря 2025
По данным Генпрокурора, смерть была вызвана бездействием соцслужб и врача, подозрения объявлены матери и должностным лицам.
В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью – Руслан Кравченко заявил, что дело находится под его личным контролем
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что в Винницкой области 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода.

По данным следствия, ребенок не получал пищи не менее двух месяцев. С мая 2025 года мальчик не посещал школу, его состояние ухудшалось, но мать не обращалась к врачам.

С августа по декабрь представители социальных и медицинских служб неоднократно посещали семью, фиксировали условия проживания и ухудшение состояния ребенка, но не приняли мер: не изъяли мальчика, не обеспечили лечение или защиту.

Мать задержана. Ей объявлено подозрение в оставлении в опасности, повлекшем смерть, и злостном неисполнении родительских обязанностей. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за подобное. В суд подано ходатайство о содержании под стражей.

Подозрения также объявлены:

  • сотруднику социальной службы — за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, повлекшее смерть;
  • семейному врачу — за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Кравченко заявил, что дело находится под его личным контролем.

«Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их, понесет ответственность. Данное дело находится под моим личным контролем. Эта смерть ребенка не «трагический случай». Это преступление», — подчеркнул генпрокурор.

