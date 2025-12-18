  1. В Україні

В Україні запустили застосунок 112 для виклику екстреної допомоги

11:38, 18 грудня 2025
Сервіс працює навіть без мобільного зв’язку, але з Wi-Fi.
В Україні запустили застосунок 112 для виклику екстреної допомоги
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що застосунок 112 вже доступний для завантаження. Сервіс розроблено як офіційний канал екстреної допомоги, який здатен працювати навіть без мобільного сигналу.

Через додаток користувач може зателефонувати в критичній ситуації, після чого оператор 112 оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу.

Ключові моменти користування:

  • перед початком обов’язково потрібно пройти авторизацію;
  • особливо корисний у підвалах чи укриттях із Wi-Fi, де немає мобільного сигналу;
  • у районах зі слабким або нестабільним покриттям;
  • під час аварій або перебоїв у роботі стільникових мереж.

МВС планує розширювати функціональність додатку, зокрема впровадити опцію виклику жестовою мовою, щоб сервіс був доступним для всіх користувачів.

Усі персональні дані користувачів захищені та відповідають державним стандартам кібербезпеки. Вони використовуються виключно для обробки екстрених викликів.

