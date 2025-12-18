В Украине запустили приложение 112 для вызова экстренной помощи

Сервис работает даже без мобильной связи, но с Wi-Fi.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что приложение 112 уже доступно для скачивания. Сервис разработан как официальный канал экстренной помощи, который способен работать даже без мобильного сигнала.

Через приложение пользователь может позвонить в критической ситуации, после чего оператор 112 оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков или газовую службу.

Ключевые моменты использования:

перед началом обязательно нужно пройти авторизацию;

особенно полезно в подвалах или укрытиях с Wi-Fi, где нет мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

МВД планирует расширять функциональность приложения, в частности внедрить опцию вызова на жестовом языке, чтобы сервис был доступен для всех пользователей.

Все персональные данные пользователей защищены и соответствуют государственным стандартам кибербезопасности. Они используются исключительно для обработки экстренных вызовов.

