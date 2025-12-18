Державні субсидії та нові формати – Рада прийняла Закон про держпідтримку українського кінематографу

Закон передбачає нові субсидії, освітні програми для кіноіндустрії.

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт №6194 про внесення змін до деяких законів щодо державної підтримки кінематографії.

Як зазначила прес-служба Апарату Верховної Ради України, метою Закону є створення належних правових, організаційних та економічних умов для розвитку українського кіно та стимулювання виробництва фільмів.

Закон передбачає:

розширення переліку видів, форматів, категорій і спрямувань фільмів, що можуть отримувати державну підтримку;

запровадження нових форм державної підтримки та особливостей її надання;

удосконалення процедури отримання іноземними суб’єктами кінематографії підтримки у формі субсидій для відшкодування частини кваліфікованих витрат на виробництво фільму та визначення механізмів гарантування їх виплат;

проведення освітніх заходів у сфері мистецтва кіно.

Крім того, законом внесено зміни до низки законів України, зокрема «Про державну підтримку кінематографії в Україні», «Про кінематографію», «Про Український культурний фонд», а також до нормативних актів у сфері оборони та правоохоронних органів, що забезпечує комплексний підхід до розвитку кіноіндустрії та взаємодії з державними інституціями.

