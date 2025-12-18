Государственные субсидии и новые форматы – Рада приняла Закон о господдержке украинского кинематографа
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6194 о внесении изменений в некоторые законы относительно государственной поддержки кинематографии.
Как отметила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, целью Закона является создание надлежащих правовых, организационных и экономических условий для развития украинского кино и стимулирования производства фильмов.
Закон предусматривает:
- расширение перечня видов, форматов, категорий и направлений фильмов, которые могут получать государственную поддержку;
- введение новых форм государственной поддержки и особенностей ее предоставления;
- совершенствование процедуры получения иностранными субъектами кинематографии поддержки в форме субсидий для возмещения части квалифицированных расходов на производство фильма и определение механизмов гарантирования их выплат;
- проведение образовательных мероприятий в сфере искусства кино.
Кроме того, законом внесены изменения в ряд законов Украины, в частности «О государственной поддержке кинематографии в Украине», «О кинематографии», «Об Украинском культурном фонде», а также в нормативные акты в сфере обороны и правоохранительных органов, что обеспечивает комплексный подход к развитию киноиндустрии и взаимодействию с государственными институтами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.