Государственные субсидии и новые форматы – Рада приняла Закон о господдержке украинского кинематографа

12:36, 18 декабря 2025
Закон предусматривает новые субсидии, образовательные программы для киноиндустрии.
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №6194 о внесении изменений в некоторые законы относительно государственной поддержки кинематографии.

Как отметила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, целью Закона является создание надлежащих правовых, организационных и экономических условий для развития украинского кино и стимулирования производства фильмов.

Закон предусматривает:

  • расширение перечня видов, форматов, категорий и направлений фильмов, которые могут получать государственную поддержку;
  • введение новых форм государственной поддержки и особенностей ее предоставления;
  • совершенствование процедуры получения иностранными субъектами кинематографии поддержки в форме субсидий для возмещения части квалифицированных расходов на производство фильма и определение механизмов гарантирования их выплат;
  • проведение образовательных мероприятий в сфере искусства кино.

Кроме того, законом внесены изменения в ряд законов Украины, в частности «О государственной поддержке кинематографии в Украине», «О кинематографии», «Об Украинском культурном фонде», а также в нормативные акты в сфере обороны и правоохранительных органов, что обеспечивает комплексный подход к развитию киноиндустрии и взаимодействию с государственными институтами.

