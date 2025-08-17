У Києві зловили «на гарячому» водія BMW під час руху смугою громадського транспорту на Печерську

У Печерському районі Києва патрульні зупинили водія BMW, який рухався смугою, призначеною для громадського транспорту.
Як повідомила патрульна поліція, на водія винесли постанову за ч. 3 ст. 122 КУпАП («Рух смугою громадського транспорту»).
Правоохоронці нагадують, що на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів, а порушення цього правила тягне за собою адміністративну відповідальність.
