В Киеве поймали «с поличным» водителя BMW во время движения по полосе общественного транспорта на Печерске

Избежать штрафа водителю BMW, который ехал на полосе общественного транспорта на Печерске, не удалось.

В Печерском районе Киева патрульные остановили водителя BMW, который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Как сообщила патрульная полиция, на водителя вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП («Движение по полосе общественного транспорта»).

Правоохранители напоминают, что на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.11, запрещаются движение и остановка других транспортных средств, а нарушение этого правила влечет за собой административную ответственность.

