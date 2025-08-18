Зарплата лікарів первинної та екстреної медицини зросте до 35 тисяч гривень — Свириденко

Уряд планує підвищити зарплати медикам до 35 тисяч гривень і запровадити щорічні медичні обстеження для українців до 40 років.

В Україні лікарям первинної та екстреної медицини підвищать зарплату до 35 тисяч гривень. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко під час презентації Програми дій уряду.

«Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень», – зазначила вона.

Юлія Свириденко нагадала, що Кабмін вже збільшив допомогу для молодих лікарів, які погодяться працювати у сільській місцевості і прифронтових регіонах.

Прем’єр додала, що з 2026 року уряд планує запустити щорічні планові медичні обстеження для українців віком до 40 років.

«Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження», – вказала Свириденко.

