Зарплата врачей первичной и экстренной медицины вырастет до 35 тысяч гривен — Свириденко

13:12, 18 августа 2025
Правительство планирует повысить зарплаты медикам до 35 тысяч гривен и ввести ежегодные медицинские обследования для украинцев до 40 лет.
В Украине врачам первичной и экстренной медицины повысят зарплату до 35 тысяч гривен. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации Программы действий правительства.

«Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен», – отметила она.

Юлия Свириденко напомнила, что Кабмин уже увеличил помощь для молодых врачей, которые согласятся работать в сельской местности и прифронтовых регионах.

Премьер добавила, что с 2026 года правительство планирует запустить ежегодные плановые медицинские обследования для украинцев в возрасте до 40 лет.

«Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование», – указала Свириденко.

