Практика судів
  1. В Україні

Китай не стане гарантом безпеки для України після війни — Володимир Зеленський

14:31, 21 серпня 2025
Президент про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно.
Китай не стане гарантом безпеки для України після війни — Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський відхилив можливість участі Китаю у забезпеченні гарантій безпеки після закінчення війни.

Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

«По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку», – заявив Президент під час зустрічі із журналістами.

Глава держави також додав, що Китай допоміг Росії військовою технікою.

Крім того, Президент згадав про Будапештський меморандум, підписантом якого був і Китай.

За його словами, тоді Китай не зробив нічого, коли Росія окупувала Крим.

«Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого», – підкреслив Володимир Зеленський.

Натомість, за словами Глави держави, Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Також Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп назвав Крим «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни.

Президент заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна Китай Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄС та США домовилися про торговельну угоду — Вашингтон може знизити тарифи на європейські автомобілі в обмін на поступки європейців

США готові знизити тарифи на імпорт європейських автомобілів з 27,5% до 15%, щойно ЄС представить законопроект про зниження своїх тарифів на американські промислові товари, а також надасть пільговий доступ для американських морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Верховна Рада прийняла закон щодо порядку зупинення колективного договору за ініціативою роботодавця

У період дії воєнного стану роботодавець може ініціювати зупинення дії окремих положень колективного договору.

Дані про підприємства з переліку Defence City в публічних реєстрах будуть закриті – прийнято закон

Верховна Рада прийняла закон, який обмежує доступ до даних у публічних реєстрах щодо підприємств, які Міноборони внесе до переліку Defence City.

Верховна Рада схвалила законопроект про особливості залучення до бойових завдань і переміщення військовослужбовців з дитиною до 14 років

Пропонується встановити, що виключно за власною згодою залучається до виконання бойових завдань військовослужбовець, який самостійно виховує дитину за рішенням суду, а також один з подружжя військовослужбовців з дитиною до 14 років – за певних умов.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва