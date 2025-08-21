Китай не стане гарантом безпеки для України після війни — Володимир Зеленський

Президент про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно.

Президент України Володимир Зеленський відхилив можливість участі Китаю у забезпеченні гарантій безпеки після закінчення війни.

Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

«По-перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну від самого початку», – заявив Президент під час зустрічі із журналістами.

Глава держави також додав, що Китай допоміг Росії військовою технікою.

Крім того, Президент згадав про Будапештський меморандум, підписантом якого був і Китай.

За його словами, тоді Китай не зробив нічого, коли Росія окупувала Крим.

«Саме тому нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні і не допомагали в той момент, коли нам це було дійсно потрібно після 24 лютого», – підкреслив Володимир Зеленський.

Натомість, за словами Глави держави, Україна потребує гарантій безпеки лише від тих країн, які готові надати реальну допомогу.

Також Володимир Зеленський розповів, що Дональд Трамп назвав Крим «найбільшою проблемою», що стоїть на шляху до завершення війни.

Президент заявив, що Україна очікує санкції США, якщо Путін не готовий до прямих перемовин.

