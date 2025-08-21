Практика судов
  1. В Украине

Китай не станет гарантом безопасности для Украины после войны — Владимир Зеленский

14:31, 21 августа 2025
Президент об отсутствии Китая среди гарантов безопасности Украины: Нам не нужны гаранты, которые не помогли, когда это было нужно.
Китай не станет гарантом безопасности для Украины после войны — Владимир Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность участия Китая в обеспечении гарантий безопасности после окончания войны.

Он подчеркнул, что страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

«Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала», — заявил Президент во время встречи с журналистами.

Глава государства также добавил, что Китай помог России военной техникой.

Кроме того, Президент напомнил о Будапештском меморандуме, подписантом которого был и Китай.

По его словам, тогда Китай ничего не сделал, когда Россия оккупировала Крым.

«Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали в тот момент, когда это было действительно необходимо после 24 февраля», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вместо этого, по словам Главы государства, Украина нуждается в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы предоставить реальную помощь.

Также Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп назвал Крым "самой большой проблемой", стоящей на пути к завершению войны.

Президент заявил, что Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Китай Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла закон о порядке приостановления коллективного договора по инициативе работодателя

В период действия военного положения работодатель может инициировать приостановление действия отдельных положений коллективного договора.

Данные о предприятиях из перечня Defence City в публичных реестрах будут закрыты – принят закон

Верховная Рада приняла закон, который ограничивает доступ к данным в публичных реестрах относительно предприятий, которые Минобороны внесет в перечень Defence City.

Верховная Рада одобрила законопроект об особенностях привлечения к боевым задачам и перемещения военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что исключительно по собственному согласию привлекается к выполнению боевых задач военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов военнослужащих с ребенком до 14 лет – при определенных условиях.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых будет регулировать Минобороны.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва