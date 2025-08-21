Китай не станет гарантом безопасности для Украины после войны — Владимир Зеленский

Президент об отсутствии Китая среди гарантов безопасности Украины: Нам не нужны гаранты, которые не помогли, когда это было нужно.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность участия Китая в обеспечении гарантий безопасности после окончания войны.

Он подчеркнул, что страна, которая не помогла остановить войну и даже поддерживала агрессора, не может брать на себя такие обязательства.

«Во-первых, Китай не помог нам остановить эту войну с самого начала», — заявил Президент во время встречи с журналистами.

Глава государства также добавил, что Китай помог России военной техникой.

Кроме того, Президент напомнил о Будапештском меморандуме, подписантом которого был и Китай.

По его словам, тогда Китай ничего не сделал, когда Россия оккупировала Крым.

«Именно поэтому нам не нужны гаранты, которые не помогают Украине и не помогали в тот момент, когда это было действительно необходимо после 24 февраля», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Вместо этого, по словам Главы государства, Украина нуждается в гарантиях безопасности только от тех стран, которые готовы предоставить реальную помощь.

Также Владимир Зеленский рассказал, что Дональд Трамп назвал Крым "самой большой проблемой", стоящей на пути к завершению войны.

Президент заявил, что Украина ожидает санкции США, если Путин не готов к прямым переговорам.

