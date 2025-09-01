На Прикарпатті п’яний водій із підробленим посвідченням спричинив ДТП

Водій Peugeot у стані сп’яніння без страхового полісу та з підробленим посвідченням спричинив ДТП.

На Прикарпатті в селі Креховичі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих, проте кермувальник Peugeot виявився нетверезим і з підробленими документами. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Так, водій Peugeot 308, 1993 року народження, виїжджаючи зі стоянки, не переконався у безпечності маневру та не надав переваги автомобілю Mazda. У результаті транспортні засоби зіткнулися.

Під час оформлення ДТП поліцейські з’ясували, що водій Peugeot не мав обовʼязкового страхового полісу, перебував у стані сп’яніння — алкотестер показав 2,58 проміле.

Крім того, посвідчення водія, яким користувався чоловік, мало ознаки підробки.

Для документування кримінального правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Поліцейські склали два адміністративні протоколи — за ст. 124 та ст. 130 КУпАП, а також винесли дві постанови за ч. 1 та ч. 2 ст. 126 КУпАП.

Окрім того, дізнавачі Рожнятівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

