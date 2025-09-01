Практика судів
За $2000 обіцяла «відтермінувати» повістку — у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК

07:55, 1 вересня 2025
Секретар ВЛК за гроші пропонувала вплинути на керівництво ТЦК, щоб відстрочити вручення повістки військовозобов’язаному, аби він встиг оформити бронювання.
За $2000 обіцяла «відтермінувати» повістку — у Кропивницькому затримали секретаря ВЛК
У Кропивницькому викрито секретаря ВЛК, яка за грошову винагороду сприяла чоловікам призовного віку ухилятись від мобілізації. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у серпні 2025 року до підозрюваної під час проходження військово-лікарської комісії звернувся військовозобов’язаний.

Чоловік повідомив їй, що працює на підприємстві критичної інфраструктури і йому потрібен час для оформлення бронювання.

Жінка запропонувала своє сприяння у підготовці необхідних документів та вплив на керівництво територіального центру для відтермінування вручення йому повістки на місяць, аби він встиг оформити бронювання.

Свої «послуги» вона оцінила у 2000 доларів.

Підозрювану затримали після одержання неправомірної вигоди та повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Прокурори готують клопотання до суду про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі встановлюються інші можливі учасники та особи, які могли скористатися її послугами.

