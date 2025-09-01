Як правильно засвідчити переклад документів для виїзду за кордон – пояснив Мін’юст

Нотаріальне підтвердження перекладу необхідно для юридичної сили за кордоном і в Україні.

Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо процедури офіційного засвідчення перекладу документів, необхідного для їх використання під час навчання, роботи, виїзду за кордон чи укладення правочинів. Як зазначили у відомстві, простий переклад не має юридичної сили без нотаріального засвідчення, яке підтверджує відповідність тексту перекладу оригінальному документу.

Процедура засвідчення перекладу

Засвідчити вірність перекладу можна, звернувшись до державного або приватного нотаріуса. Відповідно до глави 8 Порядку вчинення нотаріальних дій, затвердженого наказом Мін’юсту від 22 лютого 2012 року №296/5, нотаріус засвідчує переклад за усним зверненням заінтересованої особи або за її клопотанням під час іншої нотаріальної дії, наприклад, посвідчення правочину чи засвідчення копії.

Якщо нотаріус володіє мовами, з яких або на які здійснюється переклад, він може самостійно засвідчити його вірність. У разі, якщо нотаріус не знає відповідних мов, переклад виконує професійний перекладач, а нотаріус засвідчує справжність підпису перекладача. Для цього перекладач має надати документ, що підтверджує його кваліфікацію, разом із документом, що посвідчує особу.

Особливості оформлення перекладу

Якщо переклад здійснюється одночасно з іншою нотаріальною дією, текст оригіналу та перекладу розміщуються на одній сторінці, розділеній вертикальною рискою: оригінал – зліва, переклад – справа. Переклад має охоплювати весь текст документа і завершуватися підписами. Якщо переклад виконував перекладач, його підпис розміщується під текстами оригіналу та перекладу.

Посвідчувальний напис нотаріуса зазначається під текстами документа і перекладу. Якщо переклад виконано на окремому аркуші, його прикріплюють до оригіналу чи копії, прошивають і скріплюють підписом нотаріуса та його печаткою.

Згідно з Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Мін’юсту від 22 грудня 2010 року №3253/5, засвідчення справжності підпису перекладача та вірності перекладу вважаються двома окремими нотаріальними діями, кожна з яких отримує свій реєстровий номер.

Засвідчення перекладу за кордоном

Для осіб, які перебувають за кордоном, засвідчити вірність перекладу можна через консульські установи України, як передбачено статтею 38 Закону України «Про нотаріат».

Міністерство юстиції наголошує, що правильне оформлення перекладу є важливим для забезпечення юридичної сили документів, особливо у міжнародних справах.

