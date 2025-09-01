Практика судів
Ілон Маск судиться з екс-працівником xAI через викрадення секретів ШІ-платформи Grok

14:41, 1 вересня 2025
Компанія xAI подала позов проти Сючена Лі, який приєднався до OpenAI після звільнення.
Ілон Маск судиться з екс-працівником xAI через викрадення секретів ШІ-платформи Grok
Фото: AI360
Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, звинуватила свого колишнього працівника Сючена Лі у викраденні конфіденційної інформації та комерційних секретів, пов’язаних із розробкою ШІ-платформи Grok. Позов проти Лі був поданий до суду наприкінці серпня 2025 року, повідомляє видання Engadget.

За інформацією xAI, перед звільненням Лі скопіював із робочого ноутбука на власні пристрої документи, що містять дані про передові технології, які, за твердженням компанії, «перевершують ChatGPT та інші продукти». Щоб приховати свої дії, він перейменовував і стискав файли, а також видаляв історію браузера. У xAI стверджують, що викрадені дані можуть надати конкурентам значну перевагу, заощадивши їм «мільярди доларів і роки розробки».

Після звільнення Лі нібито звернувся до xAI із пропозицією викупити його пакет акцій компанії за $7 млн, а згодом приєднався до OpenAI, головного конкурента xAI. У позові компанія вимагає видання тимчасового судового припису, який зобов’яже Лі передати всі свої особисті пристрої та хмарні сховища для перевірки, а також повернути всі конфіденційні матеріали. Крім того, xAI просить суд тимчасово заборонити Лі працювати в OpenAI або будь-якій іншій компанії до завершення розслідування та повернення викрадених даних.

Цей позов став частиною ширшої «війни за таланти» між провідними компаніями у сфері штучного інтелекту. Наприклад, Meta пропонувала співробітникам OpenAI компенсаційні пакети вартістю до $300 млн за перехід до їхньої компанії. Водночас xAI раніше подала позови проти OpenAI та Apple, звинувачуючи їх у спробах монополізувати ринок ШІ. Ці судові суперечки підкреслюють напружену конкуренцію в індустрії штучного інтелекту, де компанії змагаються за технології та таланти.

