На 90-му році пішов з життя український художник-аніматор Радна Сахалтуєв, який створив «Острів скарбів»

Помер Радна Сахалтуєв – легенда української анімації та карикатури.

У віці 90 років пішов із життя видатний український художник-постановник анімації та карикатурист бурятського походження Радна Сахалтуєв. Про це повідомила голова правління Спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк.

«Він був одним з найвидатніших художників в історії української анімації», – зазначила Волошенюк, підкреслюючи його вагомий внесок у розвиток цього мистецтва.

Більшість своїх анімаційних робіт Сахалтуєв створив у тандемі з відомим режисером Давидом Черкаським. Серед найвідоміших проєктів – культові мультфільми «Пригоди капітана Врунгеля», «Лікар Айболить», «Острів скарбів» та «Як козаки у хокей грали», які стали класикою української анімації.

Творчий доробок Радни Сахалтуєва включає низку інших знакових мультфільмів, серед яких: «Веселий художник», «Таємниця Чорного короля», «Літери з ящика радиста» (у співавторстві), «Колумб пристає до берега», «Легенда про полум’яне серце» (у співавторстві, відзначена премією зонального огляду в Єревані, 1968), «Опудало», «Казка про місячне світло», «Кримська легенда», «Містерія-буф», «Короткі історії», «Моя хата скраю», «Чарівник Ох», «Навколо світу мимоволі», «Зайченя заблукало», «Каїнові сльози», «Сімейний марафон», «Весілля Свічки», «Крила», «Острів скарбів», а також незавершений проєкт «Божевільні макарони, або помилка професора Бугенсберга».

Окрім анімації, Сахалтуєв працював над художнім оформленням художніх фільмів, зокрема «Прощавайте, фараони!» (1974, у співавторстві), «Запрошення до танцю» (1977) та «Острів скарбів» (1987–1988).

Радна Сахалтуєв народився 15 травня 1935 року. У 1955 році він вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії на курс художника анімаційного кіно, а після завершення навчання в 1961 році за розподілом потрапив до Києва. З того ж року він працював художником у Творчому об’єднанні художньої мультиплікації «Київнаукфільму». У 1988 році Сахалтуєв отримав звання заслуженого художника УРСР, а в 2008 році – народного художника України.

Він був членом Національних спілок художників (з 1972 року) та кінематографістів України. У 1970–1980-х роках Сахалтуєв став одним із провідних ілюстраторів сатирико-гумористичного журналу «Перець», а також брав активну участь у створенні дитячого журналу «Пізнайко». Його ілюстрації прикрашали книжки видавництв «Веселка», «Молодь», «Ранок», «Розумна дитина», «Свенас», «Телерадіокур’єр», «Фоліо», «Самовар» та «ЕКСМО».

