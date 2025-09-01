Практика судів
У Південній Австралії заборонили пластикові контейнери для соєвого соусу у формі рибок

20:40, 1 вересня 2025
В Південній Австралії заборонили знамениті пластикові «рибки» з соєвим соусом.
У Південній Австралії заборонили пластикові контейнери для соєвого соусу у формі рибок
Джерело фото: Creative Commons/Flickr/Paul Joseph
З 1 вересня у Південній Австралії офіційно почала діяти заборона на використання маленьких пластикових контейнерів для соєвого соусу у формі рибок — звичного атрибуту у суші-закладах по всьому світу. Це перший регіон Австралії, який запровадив таку заборону, повідомляє ABC.

Відтепер у штаті заборонені будь-які пластикові ємності менше 30 мл із кришкою, ковпачком чи пробкою, включно з маленькими прямокутними контейнерами. Альтернативами мають стати скляні пляшки-дозатори у закладах або пакетики з соєвим соусом.

Міністр довкілля Сюзан Клоуз пояснила, що пакетики менш шкідливі для екосистеми: «Вони легші, їх простіше утилізувати, вони безпечніші для птахів і морських тварин. А рибки виглядали як справжня здобич для океанських мешканців, що робило їх одним із найгірших прикладів марнотратного пластику».

Власники суші-бізнесів у Аделаїді підтримали зміни, хоча й визнали, що постачальникам буде складно швидко забезпечити достатню кількість паперових або альтернативних пакувань.

Заборона «рибок» є частиною ширшої програми Південної Австралії з поетапної відмови від одноразового пластику. Раніше тут вже обмежили пластикові пакети, соломинки, одноразові тарілки та навіть ватяні палички з пластиковими стрижнями.

Південна Австралія також планувала стати першим австралійським штатом, який заборонить наклейки на фруктах і овочах у вересні, але відклала цю зміну.

Австралія

