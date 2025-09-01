Telegram став основним джерелом новин для українців, – опитування

Telegram та YouTube – найпопулярніші джерела новин для українців у 2025 році.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення ГО «Львівський медіафорум» та International Media Support, Telegram є найпопулярнішим джерелом інформації про актуальні події для українців. Постійно читають Telegram-канали 40% респондентів, а ще 12% роблять це часто (4–5 разів на тиждень).

На другому місці за популярністю – YouTube, де 32% опитаних регулярно переглядають відео. Далі йдуть Facebook (28%), спільний телемарафон «Єдині новини» (25%) та чати у Viber (25%). Новини та дописи у TikTok читають або переглядають 22% респондентів, а в Instagram – 19%.

Українські загальнонаціональні онлайн-медіа та телеканали, що не входять до телемарафону, регулярно використовують по 14% опитаних. Регіональні та міжнародні онлайн-медіа читають по 9% респондентів.

Майже половина опитаних (близько 50%) переглядає суспільно-політичні новини один або кілька разів на день.

Рівень довіри до медіа

Опитування показало, що українці загалом скептично ставляться до медійних джерел. Найвищий рівень довіри мають Telegram-канали (29%) та YouTube (24%), які значно випереджають традиційні медіа.

Міжнародні, українські загальнонаціональні та регіональні онлайн-медіа мають однаковий рівень довіри – по 16%. Чати у Viber та дописи у Facebook також мають відносно вищий рівень довіри порівняно з іншими джерелами.

Натомість найнижчий рівень довіри спостерігається до газет, журналів, новин і дописів у TikTok, телеканалів, що не входять до телемарафону, та радіо. Спільний телемарафон "Єдині новини" має найвищий рівень недовіри: 30% респондентів зовсім не довіряють, а 9% – скоріше не довіряють.

Опитування проводилося з 1 по 13 квітня 2025 року серед 2000 респондентів. Максимальна похибка становить 2,2%.

