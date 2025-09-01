Практика судів
На Київщині розікрали понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів для навчальних закладів

22:36, 1 вересня 2025
Правоохоронці виявили, що укриття не відповідали заявленим захисним властивостям.
На Київщині розікрали понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів для навчальних закладів
На Київщині правоохоронці викрили директорів навчальних закладів у розтраті понад 10 млн грн під час закупівлі бетонних укриттів. Про це повідомила Національна поліція України.

Зазначається, що до організації схеми причетний директор компанії, що спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. У співучасники він залучив посадових осіб ще кількох товариств. Також у схемі були задіяні і представники органів місцевого самоврядування та навчальних закладів.

«Останні сприяли комерційній структурі у виграші тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту та підписували офіційні документи, будучи обізнаними з усіма умовами угод і характеристиками поставлених укриттів», - заявили правоохоронці.

У ході проведення комплексних заходів та експертних досліджень правоохоронці виявили порушення вимог Державних будівельних норм та ДСТУ. Зокрема, укриття не відповідали заявленим захисним властивостям.

Крім того, перед постачанням і монтажем не проводились контрольні випробування, а наявні висновки базувалися виключно на теоретичних розрахунках.

У тендерній документації також були зазначені норми ДБН, які на момент укладання договорів вже втратили чинність. Щоб приховати ці порушення, до офіційних документів вносили фіктивні відомості.

За кількома договорами на постачання та монтаж укриттів у навчальних закладах однієї з громад Київської області сума збитків сягає 10 млн грн.

На підставі зібраних доказів двом директорам навчальних закладів  повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція поліція

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

