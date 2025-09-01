Практика судів
Смертельне селфі — у Києві помер чоловік, якого вдарило струмом на даху електрички

22:00, 1 вересня 2025
Чоловіка з численними опіками у важкому стані госпіталізували, де від отриманих тілесних ушкоджень він помер.
Смертельне селфі — у Києві помер чоловік, якого вдарило струмом на даху електрички
У Києві помер чоловік, який 31 серпня отримав ураження струмом, забравшись на дах електрички. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Потерпілий, 24-річний киянин, перебуваючи на Дарницькій залізничній станції, заліз на дах електропотягу та робив селфі, як його уразило струмом високої напруги. Чоловіка з численними опіками у важкому стані госпіталізували, де від отриманих тілесних ушкоджень він сьогодні помер.

Слідчі Дарницького управління поліції внесли відомості щодо цієї події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «нещасний випадок»).

Поліція Києва закликала громадян не вдаватись до ризикованих вчинків заради забави.

